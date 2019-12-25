Подлодку "Леопард" сделают тише и оснастят новым оружием

АПЛ модернизируют на базе "Звездочки" в Северодвинске.

Подводную лодку "Леопард" сделают тише и оснастят новым оружием. Об этом журналистам рассказал главнокомандующий ВМФ России Николай Евменов. Он уточнил, что многоцелевая АПЛ проекта 971 в рамках обновления будет оснащена новым вооружением и станет гораздо тише при движении.

Предусмотрено расширение применяемых образцов ракетно-торпедного вооружения, уменьшение акустической заметности корабля, улучшение условий обитаемости для экипажа, характеристик эксплуатационной надёжности подводной лодки пресс-служба Минобороны России

В оборонном ведомстве уточнили, что сейчас подлодка выведена из эллинга центра судоремонта "Звездочка" в Северодвинске. Модернизация будет завершена на плаву около достроечной набережной завода. На данный момент рабочие уже заменили радиоэлектронные средства борьбы на подлодке, системы управления, связи, навигации, гидроакустики и БИУС.

Сдачу носителя российского "оружия Судного дня" перенесли.

Фото: Минобороны России