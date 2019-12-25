Американская компания Moderna оценила эффективность своей вакцины от коронавируса в 94,1%. Об этом пишет телеканал "360" со ссылкой на пресс-релиз фирмы.
В третьей фазе испытаний препарата приняли участие 30 тысяч добровольцев. Среди них было 196 зараженных новой коронавирусной инфекцией, 30 находились в тяжелом состоянии.
Ее эффективность в случае тяжелого COVID-19 была 100%.
цитата из пресс-релиза Moderna
Разработчики отмечают, что вакцина показала себя хорошо и не даёт поводов сомневаться в её безопасности.
Ранее британские вирусологи оценили данные об эффективности вакцины "Спутник V".
Фото: pixabay.com
Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все