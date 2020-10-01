Американская биотехнологическая компания Moderna не успеет подготовить вакцину от коронавируса к выборам в США. Об этом заявил глава предприятия Стефан Бансель во время выступления на конференции US Pharma and Biotech Conference, организацией которой занималось издание Financial Times. Эксперт уточнил, что разрабатываемый препарат для профилактики COVID-19 не будет готов к проведению президентских выборов в стране, так как компания планирует обратиться за разрешением на использование лекарства только в конце ноября.
25 ноября – в это время у нас будет достаточно данных о безопасности, которые мы занесем в файл для получения разрешения на применение препарата в чрезвычайных ситуациях, который мы отправим в FDA
Стефан Бансель, глава компании Moderna
Эксперт уточнил, что специалисты подадут заявку на разрешение использование препарата в том случае, если данные о безопасности вакцины будут положительными.
Напомним, что Вашингтон проводит клинические испытания сразу нескольких вакцин против коронавируса. Тестами занимаются предприятия Moderna, Pfizer и AstraZeneca.
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Видео: Youtube/CNBC Television
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