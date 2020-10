За разрешением на использование препарата компания обратится только в конце ноября.

Американская биотехнологическая компания Moderna не успеет подготовить вакцину от коронавируса к выборам в США. Об этом заявил глава предприятия Стефан Бансель во время выступления на конференции US Pharma and Biotech Conference, организацией которой занималось издание Financial Times. Эксперт уточнил, что разрабатываемый препарат для профилактики COVID-19 не будет готов к проведению президентских выборов в стране, так как компания планирует обратиться за разрешением на использование лекарства только в конце ноября.

25 ноября – в это время у нас будет достаточно данных о безопасности, которые мы занесем в файл для получения разрешения на применение препарата в чрезвычайных ситуациях, который мы отправим в FDA Стефан Бансель, глава компании Moderna

Эксперт уточнил, что специалисты подадут заявку на разрешение использование препарата в том случае, если данные о безопасности вакцины будут положительными.

Напомним, что Вашингтон проводит клинические испытания сразу нескольких вакцин против коронавируса. Тестами занимаются предприятия Moderna, Pfizer и AstraZeneca.

Видео: Youtube/CNBC Television