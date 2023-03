Моддер представил ремейк STALKER: Shadow of Chernobyl на движке Unreal Engine 5

Специалист не говорил планах полностью "перезапустить" проект.

Пользователь YouTube-канала Skif поделился со зрителями роликом и скриншотами "ремейка S.T.A.L.K.E.R"., который был представлен им на графическом движке Unreal Engine 5. В видео можно увидеть несколько известных локаций из компьютерных проектов S.T.A.L.K.E.R.: Shadow of Chernobyl, S.T.A.L.K.E.R.: Call of Pripyat и S.T.A.L.K.E.R.: Clear Sky. В работе данный моддер использовал материалы из S.T.A.L.K.E.R.: Anomaly и S.T.A.L.K.E.R.: SOC Update. Пользователь не говорил подписчикам о намерении полностью "перевыпустить" игру на новом движке, поэтому все продемонстрированные кадры могут остаться лишь концептом. Однако другие активисты уже заняты ремастером первой части. Официальная студия разработки GDC создает S.T.A.L.K.E.R. 2: Heart of Chornobyl, трейлер которой был представлен общественности в декабре 2022 года.

HBO Max опубликовал трейлер сериала "Любовь и смерть".

Фото и видео: YouTube / Skif