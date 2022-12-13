Мировая премьера состоится 27 апреля 2023 года.

Стриминговый сервис HBO Max опубликовал трейлер сериала "Любовь и смерть". Исполнительным продюсером проекта выступила Николь Кидман.

Сюжет основан на реальной истории, произошедшей в США в 1980-х года. Домохозяйку Кэнди Монтгомери подозревают в убийстве своей подруги Бетти Гор из ревности.

Главные роли сыграли Элизабет Олсен, Кристен Риттер и Джесси Племонс. Мировая премьера состоится 27 апреля 2023 года.

Ранее HBO Max выпустил трейлер финала "Титанов".

Видео: YouTube / HBO Max