Стриминговый сервис HBO Max опубликовал трейлер сериала "Любовь и смерть". Исполнительным продюсером проекта выступила Николь Кидман.
Сюжет основан на реальной истории, произошедшей в США в 1980-х года. Домохозяйку Кэнди Монтгомери подозревают в убийстве своей подруги Бетти Гор из ревности.
Главные роли сыграли Элизабет Олсен, Кристен Риттер и Джесси Племонс. Мировая премьера состоится 27 апреля 2023 года.
Ранее HBO Max выпустил трейлер финала "Титанов".
Видео: YouTube / HBO Max
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