Ребенок погиб на месте.

Младенца выбросили из окна в новой Москве. Об этом журналистам рассказала старший помощник начальника главка Следственного комитета России по столичному региону Юлия Иванова. По данным чиновницы, в настоящее время на месте событий работает оперативная группа.

В ТиНАО из окна жилого дома выкинули ребенка, он погиб. На месте в настоящее время работают следователи, выясняются обстоятельства произошедшего Юлия Иванова, представитель СК РФ

В ведомстве предварительно установили, что в квартире находились две взрослых женщины. Одна из них - мать малыша, вторая - ее знакомая. Предположительно, последняя выкинула ребенка из окна.

Власти Москвы планируют открыть 170 пунктов вакцинации против коронавируса.

Фото: Piter.tv