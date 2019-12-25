Младенца выбросили из окна в новой Москве. Об этом журналистам рассказала старший помощник начальника главка Следственного комитета России по столичному региону Юлия Иванова. По данным чиновницы, в настоящее время на месте событий работает оперативная группа.
В ТиНАО из окна жилого дома выкинули ребенка, он погиб. На месте в настоящее время работают следователи, выясняются обстоятельства произошедшего
Юлия Иванова, представитель СК РФ
В ведомстве предварительно установили, что в квартире находились две взрослых женщины. Одна из них - мать малыша, вторая - ее знакомая. Предположительно, последняя выкинула ребенка из окна.
Власти Москвы планируют открыть 170 пунктов вакцинации против коронавируса.
Фото: Piter.tv
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