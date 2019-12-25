Второй компонент вакцины получили уже более 20 тысяч жителей столицы.

В Москве назвали число заболевших во время испытаний вакцины от коронавируса. Об этом сообщает оперативный штаб по борьбе с распространением коронавируса со ссылкой на заместителя мэра столицы Анастасию Ракову.

Во время испытаний вакцины "Спутник V" COVID-19 заразились 273 человека.

Это 1,5% от привитых, учитывая, что часть людей получали плацебо. Анастасия Ракова, заместитель мэра Москвы

Она отметила, что второй компонент вакцины получили уже более 20 тысяч жителей столицы.

Ранее мы писали, что власти Москвы планируют открыть 170 пунктов вакцинации против коронавируса.

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