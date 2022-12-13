В СБ ООн рассказали о незаконной деятельности СБУ.

Митрополит РПЦ назвал уголовные дела против клира УПЦ надуманными. Соответствующее заявление в ходе выступления в Совете Безопасности Всемирной организации сделал председатель отдела внешних церковных связей Московского патриархата митрополит Волоколамский Антоний. Он рассказал о преследовании местных епископов и священников канонической УПЦ киевским режимом. Их обвиняют в антигосударственной деятельности, а в качестве улик следователи приводят статьи в СМИ, богословские и исторические книги, находившиеся в личных библиотеках пострадавших.

СБУ проводит массовые обыски в монастырях и общинах Украинской православной церкви на всей территории страны… По надуманным причинам возбуждаются уголовные дела Митрополит Волоколамский Антоний

Эксперт пояснил, что похожие события происходили во время гонений со стороны атеистов в Советском Союзе. По мнению митрополита, действия СБУ уничтожают честь и достоинство священнослужителей, а также распространяют в их отношении ложные и клеветнические слухи.

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Фото и видео: Организация Объединенных Наций