Пулковская таможня передала РПЦ 12 икон начала ХХ века

Предметы религиозного культа, изъятые в разное время при попытках незаконного вывоза без разрешительных документов, по решению суда обращены в федеральную собственность и подлежат безвозмездной передаче.

Двенадцать икон начала ХХ века Пулковская таможня передала РПЦ. Туристы из разных стран, купив иконы в России, пытались вывезти их за рубеж для последующей перепродажи. Об этом сообщила пресс-служба СЗТУ.

Десять образов, в том числе Успение Пресвятой Богоматери, Святитель Николай Чудотворец, Богоматерь Троеручица переданы в приход Софийского (Вознесенского) собора города Пушкин. Икона Чудо Святого Георгия о змие и икона Святой Георгий Победоносец и Святой Дмитрий Солунский – в Синодальный отдел Московского Патриархата по взаимодействию с Вооруженными силами и правоохранительными органами.

Согласно экспертным заключениям иконы были созданы в начале XX века. Старинные предметы обязательно декларировать и предъявлять таможенному контролю. Вывоз такого товара возможен только при наличии разрешительных документов, выданных Минкультуры РФ.

За период 2021-2022 годов таможней передано в территориальный орган Минкультуры России 37 предметов, представляющих культурную ценность.

Фото: пресс-служба СЗТУ