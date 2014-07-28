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Миссия РФ: спецслужбы США открыто предлагают сотрудничать дипломатам России при ООН

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Дмитрий Полянский рассказал о провокациях со стороны США.

Агенты американских спецслужб подходят к сотрудникам российского постоянного представительства при ООН прямо на улицах и предлагают сотрудничать с Вашингтоном. Такой информацией с журналистами в рамках брифинга в штаб-квартире Всемирной организации поделился первый заместитель постоянного представителя РФ Дмитрий Полянский. Дипломат добавил, что все они подвергаются провокациям.

Это нарушение дипломатической практики и протокола. Мы указываем нашим американским коллегам и Комитету по сношениям со страной пребывания, что это абсолютно неприемлемо. Разумеется, эти попытки тщетны, не знаю, на что они рассчитывают.

Дмитрий Полянский, зампостпреда РФ в ООН

Дмитрий Полянский добавил, что российские представители указывают американским коллегам и Комитету по сношениям со страной пребывания, что этакие действия "абсолютно неприемлемы".

Постпредство РФ при ООН указало на разочарование русофобов неудачей мятежа в России.

Фото и видео: YouTube  / Организация Объединенных Наций

Теги: дипломаты, дмитрий полянский, оон, спецслужбы, фбр
Категории: Тема дня, Лента новостей, Мировые новости, Новости России,

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