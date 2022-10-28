Миссия МАГАТЭ по "грязной бомбе" прибудет на Украину через пару дней

Рафаэль Гросси рассказал о сроках, в которые эксперты представят выводы по ситуации.

Экспертная миссия МАГАТЭ прибудет на Украину для проверки информации о подготовке киевским режимом провокации с "грязной бомбой" через пару дней. Соответствующее заявление в ходе брифинга с журналистами сделал генеральный директор Международного агентства по атомной энергии уточнил, что еще несколько дней специалистам понадобится для того, чтобы предоставить свои выводы.

Мы намерены проделать определенную работу, чтобы определить, подвергалось ли ядерное топливо дополнительной обработке. Рафаэль Гросси, глава МАГАТЭ

Эксперт пояснил, что международная миссия МАГАТЭ посетит только те режимные объекты, на которых, по информации России, может вестись подготовка к созданию "грязной бомбы". Рафаэль Гросси уточнил, что невозможно "борсаться в каждое место", в котором хранится кобальт-60. Рафаэль Гросси добавил, что российский высокопоставленный чиновник дал четкие указания относительно возможного неподобающего применения ядерных материалов.

Небензя: Россия подняла в СБ ООН вопрос подготовки Киевом "грязной бомбы".

Фото и видео: YouTube / Организация Объединенных Наций