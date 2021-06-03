Мишустину стало грустно при посещении детской больницы в Ульяновске

Медучреждение нуждается в ремонте и обновлении медоборудования.

Премьер-министр РФ Михаил Мишустин в ходе своего рабочего визита в Ульяновск посетил местную детскую клиническую больницу. Об этом пишет ТАСС.

По данным СМИ, глава кабмина осмотрел приемное отделение медицинского учреждения, посетил несколько кабинетов, а также пообщался с медиками. Они сообщили ему, что приемное отделение детского стационара нуждается в ремонтных работах, а больнице в целом не хватает современного оборудования.

Посмотрели вашу больницу. Конечно, грустно смотреть на приемное отделение - стены старые... Ребенок, когда заходит в эти грустные обшарпанные стены, какое у него настроение? Он плачет. Маленькие детки - они не понимают, что случилось. Михаил Мишустин, премьер-министр РФ

По данным главного врача медицинского учреждения, на ремонт и оборудование больницы суммарно потребуется 157 миллионов рублей. Мишустин заявил, что он поручил выделить из бюджета около 160 миллионов рублей на нужды детского медучреждения.

Ранее глава кабинета министров России осмотрел медцентр имени Кулакова в Москве.

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