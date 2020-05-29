Мишустин посетит предприятия авиастроения в Ульяновске

Премьер-министр России Михаил Мишустин прибыл с рабочей поездкой в Ульяновск. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на пресс-службу правительства РФ.
Сообщается, что глава кабмина посетит авиастроительные предприятия и социальные объекты.
В частности, премьер-министр осмотрит предприятие "Авиастар-СП", которое занимается производством транспортных воздушных судов Ил-76МД-90А, а также самолетов Ту-204.
Также Мишустит посетит производство АО "АэроКомпозит-Ульяновск", которое изготавливает панели центроплана, лонжероны и интегральные панели отъемной части крыла в интересах программы МС-21.
Ранее Мишустин осмотрел медицинский центр имени Кулакова в российской столице. Вице-премьер прошелся по операционным отделениям, реанимации и блоку с новорожденными.
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