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Мишустин осмотрел медцентр им. Кулакова в Москве

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Глава кабмина намерен расширить скрининг на потенциальные заболевания у новорожденных.

Глава российского правительства Михаил Мишустин осмотрел медицинский центр имени академика Кулакова в Москве. Чиновник прибыл в учреждение с визитом в международный День защиты детей. Гость прошелся по операционным отделениям, реанимации и блоку с новорожденными. В поездке его сопровождали вице-премьер РФ Татьяна Голикова, министр здравоохранения Михаил Мурашко и столичный мэр Сергей Собянин.

План включает целый блок мер, которые направлены на укрепление здоровья детей, и главным приоритетом здесь является своевременное выявление заболеваний и их лечение на ранней стадии.

Михаил Мишустин, премьер-министр РФ

Эксперт на совещании призвал существенно расширить обследование на потенциальные заболевания у младенцев. Исследования должны проводиться в рамках перинатального скрининга. Мишустин напомнил, что на протяжении 15 лет в стране большинство детей сразу после рождения в роддомах бесплатно проходят скрининг на наследственные заболевания. Услугой воспользовались более 20 млн новорожденных. Из них врожденные заболевания выявлены у 15 тысяч человек.

Мишустин: люди с инвалидностью должны получить средства реабилитации в 2021 году.

Видео: Telegram/Другой Беляков

Теги: медицинский центр, михаил мишустин, москва, новорожденные
Категории: Новости России, Лента новостей, Тема дня,

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