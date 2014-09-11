Мишустин: люди с инвалидностью должны получить средства реабилитации в 2021 году

Кабмин РФ дополнительно выделил 9,5 млрд рублей на эту задачу.

Глава российского правительства заявил о том, что люди с инвалидностью должны получить средства реабилитации в 2021 году. Этот вопрос Михаил Мишустин поднял на заседании кабинета министров 27 мая. Чиновники подготовили соответствующий документ для людей с ограниченными возможностями. Ранее президент Владимир Путин поручил оказать материальную поддержку данной категории населения в размере 9,5 млрд рублей. Деньги пойдут на обеспечение необходимыми техническими средствами реабилитации.

Средства поступят в Фонд социального страхования, чтобы все инвалиды, признанными нуждающимися в технических средствам реабилитации, могли приобрести именно то, что им жизненно необходимо: кресла-коляски, протезы, ортезы и многое другое. Михаил Мишустин, премьер-министр РФ

Глава Кабмина объяснил, министру труда и социального развития, что поддержку инвалиды должны получить от государства уже в текущем году.

Мишустин поручил коммунальщикам начинать готовиться к будущему осенне-зимнему периоду.

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