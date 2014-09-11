Мишустин поручил коммунальщикам начинать готовиться к будущему осенне-зимнему периоду

Глава кабмина дал поручения профильным отраслям ЖКХ.

Глава российского правительства Михаил Мишустин поручил коммунальщикам и энергетикам готовиться к холодам предстоящего осенне-зимнего периода уже сейчас. Такое заявление чиновник сделал на заседании кабинета министров 27 мая. На данный момент отопительный сезон завершен в 80 регионах страны. Однако он продолжается в некоторых субъектах РФ, отдельных муниципалитетах и районах.

Минувший сезон был непростым. Осенью многие наши сограждане были вынуждены оставаться дома из-за коронавируса, и бесперебойное снабжение людей светом, теплом, другими коммунальными услугами было критически важным. Михаил Мишустин, премьер-министр РФ

По мнению главы правительства, в целом профильные ведомства поставленные задачи выполнили. Однако он потребовал более пристального внимания к объектам коммунальной инфраструктуры и жилым зданиям. В этих целях кабмин запустил цифровую платформу по мониторингу и контролю устранения аварий ЖКХ. Теперь в ней учитываются даже случаи, связанные с проблемами в электро- и газовом снабжении. Ранее они не учитывались. Мишустин призвал проводить работу по раннему выявлению возможных проблем.

Хуснуллин: около 5% в росте цен на жилье пришлось на льготную ипотеку.

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