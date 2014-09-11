Хуснуллин: около 5% в росте цен на жилье пришлось на льготную ипотеку

В Минстрое анализируют проблему с ростом стоимости новых квартир.

Российский вице-премьер Марат Хуснуллин заявил, что около 5% в росте цен на новое жилье пришлось на льготную ипотеку. Такое заявление чиновник сделал во время заседания коллегии Минстроя. Эксперт также назвал и другие факторы роста стоимости на квартиры в новостройках. В частности, речь идет о приостановки строительства в некоторых регионах из-за пандемии в 2020 году, а нехватки трудовых кадров, рост инфляции, недостаточное предложение, а также рост цен на строительные материалы. Особенно это коснулось металла.

Мы видим, что ипотека в росте цен дала около 5%. Но ипотека в то же время дала приток средств в отрасль. Ипотека повлияла на рост, но и дала очень серьезное развитие. Марат Хуснуллин, вице-премьер РФ

Напомним, что Хуснуллин поручил создать оперативный штаб по анализу роста цен на жилье. В него войдут сотрудники Минстроя, Федеральной антимонопольной службы (и Главгосэкспертизы. Ранее поручил правительству проанализировать ситуацию с ростом цен на жильё Владимир Путин. Глава РФ сделал это 8 апреля. В среднем стоимость квартир возросла на 12 процентов, но в некоторых субъектах этот показатель выше.

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Фото: Piter.tv