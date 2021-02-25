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Мишустин заявил об улучшении ситуации с коронавирусом

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Глава правительства провел заседание кабмина России.

Глава российского правительства Михаил Мишустин заявил об улучшении ситуации с коронавирусом. Об этом чиновник заявил на собрании с кабинетом министров. Спикер уточнил, что эпидемиологическая обстановка в стране все еще далека от идеальной.

В условиях, когда ситуация с коронавирусом хоть и улучшается, но пока далека от идеальной, это, конечно, несет определенные риски, в том числе и для здоровья людей. Считаю, мы не должны этого допустить

Михаил Мишустин, премьер-министр РФ

Спикер напомнил, что на начальном этапе в любом деле не исключены накладки. В частности, он отметил неравномерное распределение нагрузки очередей.

Кабмин откладывает введение обязательной фотофиксации техосмотра.

Видео: Правительство России
 

Теги: кабмин, михаил мишустин, пандемия
Категории: Тема дня, Лента новостей, Новости России,

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