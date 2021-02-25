Глава правительства провел заседание кабмина России.

Глава российского правительства Михаил Мишустин заявил об улучшении ситуации с коронавирусом. Об этом чиновник заявил на собрании с кабинетом министров. Спикер уточнил, что эпидемиологическая обстановка в стране все еще далека от идеальной.

В условиях, когда ситуация с коронавирусом хоть и улучшается, но пока далека от идеальной, это, конечно, несет определенные риски, в том числе и для здоровья людей. Считаю, мы не должны этого допустить Михаил Мишустин, премьер-министр РФ

Спикер напомнил, что на начальном этапе в любом деле не исключены накладки. В частности, он отметил неравномерное распределение нагрузки очередей.

Кабмин откладывает введение обязательной фотофиксации техосмотра.

Видео: Правительство России

