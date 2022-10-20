Мишустин заявил о трансформации глобальной экономики

Глава кабмина РФ рассказал о процессах в мировой системе экономики.

Россия тесно встроена в процесс трансформации глобальной экономики. Соответствующее заявление сделал председатель российского правительства Михаил Мишустин, выступая на форуме "Сделано в России". Премьер-министр уверен в том, что страна обладает индустриальным потенциалом, крепкой финансовой системой и прочными двусторонними отношениями с ключевыми участниками новой многополярный экономической архитектуры.

Меняется соотношение центров принятия решений. Россия тесно встроена в этот процесс и будет активно и конструктивно содействовать получению более справедливого и эффективного для всех стран результата. Михаил Мишустин, премьер-министр РФ

Эксперт добавил, что в Кремле поддерживают расширение торговли и рост инвестиций, стремятся к росту благополучия и стабильности граждан.

Мишустин заявил, что санкции недружественных стран бьют по ним самим.

Фото и видео: Форум "Сделано в России"