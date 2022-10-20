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Мишустин заявил, что санкции недружественных стран бьют по ним самим

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Он напомнил, что недружественные страны пытались нанести ущерб российской промышленности и финансовой системе.

Премьер-министр России Михаил Мишустин заявил, что санкции недружественных стран бьют по ним самим. Об этом он рассказал на пленарном заседании форума "Сделано в России".

Глава правительства напомнил, что недружественные страны пытались нанести ущерб российской промышленности и финансовой системе. Он также отметил, что были "украдены сотни миллиардов долларов валютных резервов России", а газотранспортная инфраструктура подверглась террористическим атакам.

Все эти действия в конечном итоге бьют по самим инициаторам. Они уже сталкиваются с рекордным ростом цен.

Михаил Мишустин, премьер-министр России

Ранее Мишустин заявил, что суммарный размер инвестпрограммы РЖД в следующие три года превысит 3 трлн рублей

Видео: Правительство России

Теги: михаил мишустин, недружественные страны, премьер-министр россии, санкции
Категории: Лента новостей, Новости России,

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