Мишустин: суммарный размер инвестпрограммы РЖД в следующие три года превысит 3 трлн рублей

Глава кабмина РФ рассказал о необходимости развивать проекты железной дороги.

Глава российского правительства Михаил Мишустин рассказал о том, что суммарный размер инвестиционной программы РЖД за следующие три года (с 2023 по 2025 года) превысит три триллиона рублей. Об этом председатель кабинета министров рассказал на совещании с коллегами, посвященном развитию железнодорожной инфраструктуры Восточного полигона. Чиновник добавил, что речь идет о вложениях и финансировании приоритетных проектов

В текущем году составит свыше 800 млрд рублей, на следующие три года превысит 3 трлн рублей, что поможет развитию смежных отраслей и предприятий, которые обеспечивают производство и поставку. Михаил Мишустин, премьер-министр РФ

Михаил Мишустин добавил, что на совещании правительства и бизнес-представителей будет обсуждаться ход реализации запланированных государственных программ в сфере железнодорожного транспорта. Коллеги поднимут вопросы обеспечения технологической независимости, создания новых логистических маршрутов, развития инфраструктурных объектов. Михаил Мишустин акцентировал внимание на том, что железнодорожное полотно надежно связывает всю территорию РФ. Эти пути имеют ключевое значениедля развития экономических систем регионов и государства в целом, роста торговли, инвестиций

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Фото и видео: Правительство России