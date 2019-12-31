Правительство продлит действие семейной ипотеки до 2024 года

Ожидается, что в следующем году такую ипотеку смогут оформить более 150 тысяч семей.

Правительство России продлит действие семейной ипотеки до 1июля 2024 года. Об этом заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин на совещании с вице-премьерами.

Глава правительства отметил, что программой семейной ипотеки можно будет воспользоваться при рождении ребенка до конца следующего года. Он также напомнил, что программа реализуется по инициативе главы государства уже свыше четырех лет.

В следующем году такую ипотеку смогут оформить более 150 тысяч семей. А общий объем выдачи займов, по прогнозам, составит около триллиона рублей. Михаил Мишустин, премьер-министр России

Ранее мы сообщали, что Правительство выделит 15 млрд рублей на переоснащение авиазаводов.

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