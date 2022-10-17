Правительство выделит 15 млрд рублей на переоснащение авиазаводов

Российские власти помогут оснастить авиазаводы, в частности, связанные с выпуском лайнеров МС-21.

Правительство России выделит 15 млрд рублей на переоснащение авиазаводов. Об этом заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин на совещании с вице-премьерами.

По его словам, российские власти помогут оснастить авиазаводы, в частности, связанные с выпуском лайнеров МС-21. Мишустин уверен, что такая поддержка поможет российскому авиапрому выйти на серийное производство не менее 36 лайнеров в год.

Эти самолеты необходимы прежде всего для внутреннего рынка, чтобы наши граждане могли пользоваться услугами этого вида транспорта вне зависимости от внешнего давления. Михаил Мишустин, премьер-министр России

Ранее мы сообщали, что Правительство выделит средства аэропортам, где приостановлено авиасообщение.

Видео: Правительство России