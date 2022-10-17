Правительство выделит 15 млрд рублей на переоснащение авиазаводов

Правительство России выделит 15 млрд рублей на переоснащение авиазаводов. Об этом заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин на совещании с вице-премьерами.
По его словам, российские власти помогут оснастить авиазаводы, в частности, связанные с выпуском лайнеров МС-21. Мишустин уверен, что такая поддержка поможет российскому авиапрому выйти на серийное производство не менее 36 лайнеров в год.
Эти самолеты необходимы прежде всего для внутреннего рынка, чтобы наши граждане могли пользоваться услугами этого вида транспорта вне зависимости от внешнего давления.
Михаил Мишустин, премьер-министр России
Ранее мы сообщали, что Правительство выделит средства аэропортам, где приостановлено авиасообщение.
Видео: Правительство России
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