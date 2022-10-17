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Правительство выделит 15 млрд рублей на переоснащение авиазаводов

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Российские власти помогут оснастить авиазаводы, в частности, связанные с выпуском лайнеров МС-21.

Правительство России выделит 15 млрд рублей на переоснащение авиазаводов. Об этом заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин на совещании с вице-премьерами.

По его словам, российские власти помогут оснастить авиазаводы, в частности, связанные с выпуском лайнеров МС-21. Мишустин уверен, что такая поддержка поможет российскому авиапрому выйти на серийное производство не менее 36 лайнеров в год.

Эти самолеты необходимы прежде всего для внутреннего рынка, чтобы наши граждане могли пользоваться услугами этого вида транспорта вне зависимости от внешнего давления.

Михаил Мишустин, премьер-министр России

Ранее мы сообщали, что Правительство выделит средства аэропортам, где приостановлено авиасообщение.

Видео: Правительство России

Теги: авиазаводы, михаил мишустин, правительство россии, премьер-министр россии
Категории: Лента новостей, Новости России,

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