Мишустин заявил о стабилизации ситуации с коронавирусом в России

Глава российского правительства Михаил Мишустин заявил о стабилизации ситуации с распространением коронавирусной инфекции в России. Об этом чиновник заявил в приветственном слове на расширенном заседании итоговой коллегии Роспотребнадзора.
Сейчас ситуация постепенно стабилизируется. Нам удалось избежать взрывного роста числа больных, снизить нагрузку на медицинские организации.
Михаил Мишустин, премьер-министр РФ
Эксперт подчеркнул собравшимся специалистам профильного ведомства, что Россия смогла преодолеть самый сложный период пандемии не остановив полностью экономические процессы и социальную жизнь. При этом глава кабинета министров РФ уверен, что распространение COVID-19 прекратится только тогда, когда по регионам будет выработан коллективный иммунитет.
Мишустин призвал развивать санитарно-эпидемиологическую службу.
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