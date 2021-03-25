Мишустин заявил о стабилизации ситуации с коронавирусом в России

Глава правительства РФ заявил о необходимости выработки коллективного иммунитета.

Глава российского правительства Михаил Мишустин заявил о стабилизации ситуации с распространением коронавирусной инфекции в России. Об этом чиновник заявил в приветственном слове на расширенном заседании итоговой коллегии Роспотребнадзора.

Сейчас ситуация постепенно стабилизируется. Нам удалось избежать взрывного роста числа больных, снизить нагрузку на медицинские организации. Михаил Мишустин, премьер-министр РФ

Эксперт подчеркнул собравшимся специалистам профильного ведомства, что Россия смогла преодолеть самый сложный период пандемии не остановив полностью экономические процессы и социальную жизнь. При этом глава кабинета министров РФ уверен, что распространение COVID-19 прекратится только тогда, когда по регионам будет выработан коллективный иммунитет.

Мишустин призвал развивать санитарно-эпидемиологическую службу.

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