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Мишустин заявил о стабилизации ситуации с коронавирусом в России

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Глава правительства РФ заявил о необходимости выработки коллективного иммунитета.

Глава российского правительства Михаил Мишустин заявил о стабилизации ситуации с распространением коронавирусной инфекции в России. Об этом чиновник заявил в приветственном слове на расширенном заседании итоговой коллегии Роспотребнадзора.

Сейчас ситуация постепенно стабилизируется. Нам удалось избежать взрывного роста числа больных, снизить нагрузку на медицинские организации.

Михаил Мишустин, премьер-министр РФ

Эксперт подчеркнул собравшимся специалистам профильного ведомства, что Россия смогла преодолеть самый сложный период пандемии не остановив полностью экономические процессы и социальную жизнь. При этом глава кабинета министров РФ уверен, что распространение COVID-19 прекратится только тогда, когда по регионам будет выработан коллективный иммунитет.

Мишустин призвал развивать санитарно-эпидемиологическую службу.

Видео: Правительство России

Теги: михаил мишустин, пандемия, роспотребнадзор
Категории: Новости России, Лента новостей, Тема дня,

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