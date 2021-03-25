Глава российского правительства Михаил Мишустин призвал развивать санитарно-эпидемиологическую службу в стране. Об этом чиновник заявил в приветственном слове, направленном членам расширенной коллегии Роспотребнадзора. Он призвал специалистов заранее готовиться к возможным угрозам, которые еще могут возникнуть. Он напомнил, что несмотря на пандемию коронавируса ведомство обновило все нормативные акты, касающиеся действия самых разных отраслей (от питания и транспорта до сферы услуг и организации учебы и отдыха для детей).
Из огромного массива устаревших и избыточных норм совместно с бизнесом и общественными объединениями было сформировано десять документов. Они устанавливают правила, призванные сохранить здоровье и благополучие людей.
Михаил Мишустин, премьер-министр РФ
Главам кабмина подчеркнул необходимость развивать санитарно-эпидемиологическую службу, обновлять лаборатории и их оснащенность. По его словам, модернизация нужна для защиты граждан с учетом опыта борьбы с COVID-19.
Мишустин призвал создавать тест-системы на мутирующие штаммы COVID-19.
Видео: Правительство России
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