Мишустин призвал создавать тест-системы на мутирующие штаммы COVID-19

Российский премьер-министр Михаил Мишустин призвал создавать тест-системы на мутирующие штаммы коронавируса. Об этом чиновник заявил в видеообращении к участникам расширенного заседания итоговой коллегии Роспотребнадзора.
России одной из первых удалось в кратчайшие сроки создать эффективные тесты для диагностики инфекции. Наша страна в лидерах по числу тестирований граждан. А отечественные системы поставляются в более чем пятьдесят других государств.
Михаил Мишустин, глава правительства РФ
Глава кабмина поблагодарил специалистов ведомства за профессионализм. Он напомнил, что национальные службы и институты ежедневно проводят масштабную работу по моделированию, прогнозированию и анализу эпидемиологической обстановки внутри РФ. Мишустин уверен, что это помогает системе здравоохранения действовать на опережение.
Мишустин принял участие в возложении венков к памятнику Неизвестному солдату в Афинах.
Видео: Правительство России
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