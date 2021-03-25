Мишустин призвал создавать тест-системы на мутирующие штаммы COVID-19

Глава правительства РФ направил приветствие коллегии Роспотребнадзора к расширенному заседанию.

Российский премьер-министр Михаил Мишустин призвал создавать тест-системы на мутирующие штаммы коронавируса. Об этом чиновник заявил в видеообращении к участникам расширенного заседания итоговой коллегии Роспотребнадзора.

России одной из первых удалось в кратчайшие сроки создать эффективные тесты для диагностики инфекции. Наша страна в лидерах по числу тестирований граждан. А отечественные системы поставляются в более чем пятьдесят других государств. Михаил Мишустин, глава правительства РФ

Глава кабмина поблагодарил специалистов ведомства за профессионализм. Он напомнил, что национальные службы и институты ежедневно проводят масштабную работу по моделированию, прогнозированию и анализу эпидемиологической обстановки внутри РФ. Мишустин уверен, что это помогает системе здравоохранения действовать на опережение.

Мишустин принял участие в возложении венков к памятнику Неизвестному солдату в Афинах.

Видео: Правительство России