Лекарство проходит по категории "прочие препараты для лечения заболеваний костно-мышечной системы".

Премьер-министр России Михаил Мишустин внес препарат "Спинраза" в перечень жизненно важных лекарств. Его назначают детям, больным СМИ — спинальной мышечной атрофией. Распоряжение главы кабмина опубликовано на официальном портале правовой информации.

В документе лекарство проходит по категории "прочие препараты для лечения заболеваний костно-мышечной системы".

Ранее мы рассказывали историю петербурженки, которая пыталась через суд получить самое дорогое в мире лекарство для смертельно больного сына. Светлана уже два года борется за жизнь сына со спинальной мышечной атрофией первой степени. Она первой в России обратилась в суд с требованием обеспечить необходимыми лекарствами. Однако суд ей отказал из-за отсутствия клинических данных для детей старше двух лет.

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