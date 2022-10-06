Мишустин: важно продолжать наращивать товарооборот РФ с прикаспийскими странами

Глава кабмина РФ рассказал о развитии региона, росте валового продукта и ВВП.

Глава российского правительства Михаил Мишустин заявил, что важно продолжать наращивать товарооборот Москвы с прикаспийскими странами. Именно такую тенденцию и фиксируют специалисты. Соответствующее заявление чиновник сделал в ходе выступления на пленарном заседании II Каспийского экономического форума. Эксперт назвал прикаспийский регион одним из наиболее быстро развивающихся в мире.

За прошедшие 20 лет совокупный валовой внутренний продукт увеличился почти в три раза, а взаимная торговля - в пять раз. За последние пять лет доля наших стран в мировом ВВП выросла до 3,6%, а взаимный товарооборот - в полтора раза. Михаил Мишустин, премьер-министр РФ

Эксперт добавил, что хорошие показатели фиксируются у объемов российской торговли с прикаспийскими странами. В 2021 году товарооборот вырос в более чем пять раз. Ранее президент России Владимир Путин назвал в числе основных задач между странами региона дальнейшее наращивание торгово-инвестиционных связей, а также углубление взаимовыгодной промышленной и высокотехнологичной кооперации.

Мишустин считает язык ультиматумов неприемлемым для России.

Фото и видео: Правительство России