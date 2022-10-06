Мишустин считает язык ультиматумов неприемлемым для России

Глава российского правительства Михаил Мишустин считает язык ультиматумов неприемлемым для РФ. Чиновник объяснил, что ни одно государство мира не должно навязывать собственную волю третьим сторонам. Соответствующим мнением чиновник поделился в ходе выступления на пленарной сессии II Каспийского экономического форума.
Для нас неприемлем язык ультиматумов. Ни одно государство не имеет права навязывать свою волю другим, тем более - прибегать к средствам давления, которые затрагивают интересы простых граждан и частного бизнеса.
Михаил Мишустин, премьер-министр РФ
Эксперт признал тот факт, что что предстоит работать в сложных условиях турбулентности глобальной экономики, а также фиксирующейся геостратегической напряженности. Михаил Мишустин добавил, что страны коллективного Запада пытаются сохранить удобный для них миропорядок, поэтому давят на другие страны, которые в свою очередь отстаивают национальные интересы.
Мишустин: Каспий имеет огромное значение для РФ с учетом его стратегического положения.
Фото и видео: Правительство России
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