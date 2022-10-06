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Мишустин: Каспий имеет огромное значение для РФ с учетом его стратегического положения

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Глава кабмина РФ рассказал об уважении разных национальностей в регионе.

Каспийский регион очень важен для России. Соответствующее заявление в ходе выступления на пленарной сессии II Каспийского экономического форума в Москве рассказал председатель российского правительства Михаил Мишустин. Чиновник добавил, что регион следует считать перекрестком между культурами, цивилизациями и религиями. Чиновник уверен в том, что на Каспие встречаются люди различных национальностей и вероисповеданий, которыми удается относиться друг к другу уважительно и с добротой.

Прежде всего - с учетом его стратегического положения в центре Евразии, на пересечении транспортных и энергетических артерий, а также большого числа полезных ископаемых и уникальных биоресурсов в его акватории.

Михаил Мишустин, премьер-министр РФ

Чиновник напомнил о том, что международный форум "каспийской пятерки" был создан по инициативе Ашхабада и впервые прошел три года назад в Туркмении. Председатель российского кабинета министров поблагодарил коллег за поддержку предложения провести нынешнюю встречу в Москве.

Мишустин предложил обсудить запуск новых проектов каспийской "пятерки".

Фото и видео: Правительство России

Теги: каспийская пятерка, каспийское море, михаил мишустин
Категории: Тема дня, Лента новостей, Новости России, Мировые новости,

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