Мишустин: Каспий имеет огромное значение для РФ с учетом его стратегического положения

Глава кабмина РФ рассказал об уважении разных национальностей в регионе.

Каспийский регион очень важен для России. Соответствующее заявление в ходе выступления на пленарной сессии II Каспийского экономического форума в Москве рассказал председатель российского правительства Михаил Мишустин. Чиновник добавил, что регион следует считать перекрестком между культурами, цивилизациями и религиями. Чиновник уверен в том, что на Каспие встречаются люди различных национальностей и вероисповеданий, которыми удается относиться друг к другу уважительно и с добротой.

Прежде всего - с учетом его стратегического положения в центре Евразии, на пересечении транспортных и энергетических артерий, а также большого числа полезных ископаемых и уникальных биоресурсов в его акватории. Михаил Мишустин, премьер-министр РФ

Чиновник напомнил о том, что международный форум "каспийской пятерки" был создан по инициативе Ашхабада и впервые прошел три года назад в Туркмении. Председатель российского кабинета министров поблагодарил коллег за поддержку предложения провести нынешнюю встречу в Москве.

Мишустин предложил обсудить запуск новых проектов каспийской "пятерки".

Фото и видео: Правительство России