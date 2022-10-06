Глава кабмина РФ призвал партнеров выработать конкретные меры на заседании.

Председатель российского правительства Михаил Мишустин предложил обсудить запуск новых проектов каспийской "пятерки". Соответствующее заявление чиновник сделал на мероприятии, проводимом в рамках II Каспийского экономического форума. В сессии принимают также участие делегации из Азербайджана, Ирана, Казахстана и Туркмении.

Предлагаю в узком формате согласовать параметры совместной работы по выполнению задач, которые были поставлены лидерами каспийских государств, и рассмотреть наиболее перспективные экономические проекты, которые мы можем запустить в формате "пятерки". Михаил Мишустин, премьер-министр РФ

Руководитель кабинета министров РФ уверен в том, что между странами фиксируется содержательная и больа повестка тем. Михаил Мишустин рассчитывает на то, что участники смогут выйти по итогам заседания на конкретные решения, которые дадут новый импульс развитию многопланового сотрудничества региона, что скажется на росте и качестве благосостояния граждан. Напомним, что первый КЭФ состоялся в 2019 году в Туркмении. Текущий саммит проводится в качестве продолжения шестого Каспийского саммита, состоявшегося в июне на территории Ашхабада.

Мишустин: в бюджет 2023 года заложат господдержку АПК.

Фото и видео: Правительство России