  1. Главная
  2. Новости
  3. Лента новостей
Сегодня, 15:57
106
lesjasap Код плеера Добавить в Яндекс.Новости

Мишустин: в бюджет 2023 года заложат господдержку АПК

0 0

Глава кабмина РФ рассказал о финансировании АПК в следующем году.

В государственный российский бюджет 2023 года правительство заложит федеральную поддержку агропромышленного комплекса страны. Соответствующее заявление в ходе выступления на пленарной сессии сельскохозяйственной выставки "Золотая осень" сделал премьер-министр РФ Михаил Мишустин. Чиновник уточнил, что речь идет о 340 миллиардах рублей.

Новый проект федерального бюджета уже внесен в Государственную думу. В нем на реализацию государственной программы мы предусмотрели более 340 миллиардов рублей на следующий год.

Михаил Мишустин, премьер-министр РФ

Кабмин в 2022 году увеличил до 380 млрд рублей финансирование развития АПК.

Фото и видео: Правительство России

Теги: апк, господдержка, михаил мишустин, сельское хозяйство
Категории: Лента новостей, Тема дня, Новости России,

Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все

Новые комментарии