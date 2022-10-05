Кабмин в 2022 году увеличил до 380 млрд рублей финансирование развития АПК

Михаил Мишустин рассказал о госпрограмме поддержки аграриев.

Российское правительство в 2022 году увеличило до 380 млрд рублей государственное финансирование развития агропромышленного комплекса страны. Об этом в ходе пленарной сессии на выставке "Золотая осень", посвященной продуктовой безопасности, сделал председатель кабинета министров Михаил Мишустин.

В текущем году предусмотрели на ее реализацию в федеральном бюджете более 280 млрд рублей. Но в сложной ситуации сегодня господдержка отрасли была увеличена на 35%. Михаил Мишустин, премьер-министр РФ

Премьер-министр также привел данные на конец сентября текущего года, согласно которым на выполнение госпрограммы чиновники уже направили свыше 380 млрд рублей, включая дополнительные денежные средства.

Мишустин: отечественные аграрии достигли сильных результатов.

Фото и видео: Правительство России