Мишустин: отечественные аграрии достигли сильных результатов

Глава кабмина РФ рассказал о месте страны в рейтингах агропроизводителей.

Мишустин считает, что отечественные аграрии достигли сильных результатов. Об этом премьер-министр России упомянул в ходе пленарного заседания, посвященного продовольственной безопасности. Мероприятие проводится в рамках агропромышленной выставки "Золотая осень". Чиновник напомнил участникам сессии о том, что третий раз подряд РФ становится нетто-экспортером продовольствия, так как реализовывает агротовара в большим объемах, чем закупает.

За восемь с лишним месяцев этого года объемы поставок за рубеж выросли по сравнению с аналогичным периодом прошлого года более, чем на 16%. Михаил Мишустин, премьер-министр РФ

Эксперт добавил, что Россия остается в пятерке государств-лидеров по экспорту зерновых культур. Также РФ находится на первом месте по отправке на глобальные рынки пшеницы, на четвертом - по производству мяса, пятой - по экспорту растительных масел.

Мишустин прогнозирует рекордный урожай фруктов в России в 2022 году.

Фото и видео: Правительство России