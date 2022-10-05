Мишустин прогнозирует рекордный урожай фруктов в России в 2022 году

Глава кабмина РФ рассказал о показателях по сбору зерна и другой сельскохозяйственной продукции.

Глава российского правительства Михаил Мишустин прогнозирует рекордный урожай фруктов, а также зерна в стране в 2022 году. Соответствующее заявление председатель кабинета министров сделал в ходе выступления на заседании по продовольственной безопасности, проводимого на полях агропромышленной выставки "Золотая осень - 2022"

Видим успехи при производстве фруктов, которые дорого и сложно выращивать в нашем климате. Ожидаем рекорд - свыше полутора миллионов тонн плодов и ягод. Михаил Мишустин, премьер-министр РФ

Эксперт добавил, что аграрии достигнут показателей установленной доктрины продовольственной безопасности по зерновым, растительному маслу, сахару, мясу и мясопродуктам, рыбе и рыбопродуктам. Количество собранного и обмолоченного зерна превышает на текущий момент 140 миллионов тонн. Официальные данные будут известны по завершению уборочной сезонной кампании.

Мишустин: российское аграрное производство на экспорт должно расти.

Фото и видео: Правительство России