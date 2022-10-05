Мишустин: российское аграрное производство на экспорт должно расти

Глава кабмина РФ напомнил о необходимости обеспечивать продовольственную безопасность.

Глава российского правительства Мишустин считает, что российское аграрное производство на экспорт должно расти. Соответствующее заявление чиновник сделал в ходе выступления на сессии агропромышленной выставки "Золотая осень", посвященной продовольственной безопасности страны. Премьер-министр РФ рассказал о поручении Владимира Путина увеличивать показатели ради надежного обеспечения потребителей товарами.

Для этого необходимо наращивать производство не только на внутреннем рынке, но и на экспорт. Михаил Мишустин, премьер-министр РФ

Эксперт заверил коллег в том, что отечественное правительство ведет такую работу, а власти понимают важность стабильного развития отрасли агропрома, необходимость повышения эффективности показателей и укрепления технологической базы, поддержки малых и средних предпринимательств.

Мишустин: Россия и Белоруссия сами определяют вектор своего развития.

Фото и видео: Правительство России