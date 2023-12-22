Мишустин: в российский GigaChat и западный ChatGPT заложены разные картины мира

Глава кабмина РФ сравнил отечественные технологии с западными.

В российский GigaChat и западный ChatGPT заложены фактически разные картины мира. Соответствующее заявление сделал российский премьер-министр, выступая на пленарной сессии международного цифрового форума Digital Almaty 2024 в Казахстане. Чиновник отметил, что мышление искусственного интеллекта зависит от обучающего набора данных и говорит о специфике, которую страна вкладывает в развитие технологий.

Разное понимание, что такое "хорошо", а что такое "плохо". И при допуске ИИ-решений в критически значимые отрасли - в науку, медицину, промышленность - важно использовать модели, отвечающие собственным национальным интересам. Михаил Мишустин, премьер-министр РФ

Мишустин рассказал об эффекте от внедрения ИИ в экономику и госуправление.

Фото и видео: Telegram / ТАСС