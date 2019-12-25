Уведомления об этом будут поступать в личный кабинет на портале госуслуг.

Михаил Мишустин утвердил порядок уведомления россиян о льготах и пособиях. Об этом сообщается на официальном сайте правительства России. Главой кабинета министров подписан документ, который регламентирует порядок уведомления граждан о персональных пособиях и льготах. Чтобы получать такие сведения, необходимо дать согласие на уведомления.

Информация о доступных мерах социальной поддержки будет появляться в личном кабинете на портале госуслуг. Она будет сопровождаться сведениями о способах получения тех или иных льгот и перечне документов, которые для этого потребуются пояснительная записка к постановлению

На портале уточняется, что при рождении ребенка родители получат уведомление о том, что они могут получить пособие и ежемесячные выплаты. Также уведомления будут получать пенсионеры, инвалиды, безработные и другие категории граждан. С 1 июля 2021 года о персональных льготах можно будет узнать круглосуточно по единому телефонному номеру или при помощи чат-бота на портале госуслуг, при личном обращении в МФЦ.

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Фото: Kremlin.ru