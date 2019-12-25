Lunar Outpost выиграло тендер от Национального управления по аэронавтике и исследованию космического пространства.

Компания из Колорадо договорилась добывать лунный грунт для NASA за 1 доллар. Об этом рассказали журналисты американского телеканала CNBC. В СМИ объяснили, что контракт заключен с предприятием Lunar Outpost, которое выиграло тендер от Национального управления по аэронавтике и исследованию космического пространства.

Директор управления по коммерческим полетам Фил Макалистер объяснил причину такой низкой стоимости услуг. Он отметил, что Lunar Outpost изначально сама собиралась забирать лунный грунт для своих нужд, поэтому условие о передачи реголита для NASA "было, по сути, пустяковым".

Lunar Outpost ведет переговоры с компанией Blue Origin Джеффа Безоса и другими подрядчиками о том, чтобы транспортировать свое оборудование на естественный спутник Земли.

Напомним, что сбор реголита для NASA и передача его в собственность Вашингтона должны быть завершены до 2024 года.

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