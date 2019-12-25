Мишустин: участие Узбекистана в ЕАЭС даст возможности для роста экономики

Глава кабмина РФ оценил участие Душанбе в качестве государства-наблюдателя при ЕАЭС.

Глава российского правительства Михаил Мишустин заявил о том, что полноформатное участие Узбекистана в Евразийском экономическом союзе даст возможности для роста экономики страны. С соответствующей речью чиновник выступил на заседании совместной комиссии, которая проводиться на уровне премьеров двух стран.

Убежден, что полноформатное участие в ЕАЭС даст дополнительные возможности для роста узбекской экономики и ощутимые плюсы для граждан Узбекистана. Михаил Мишустин, премьер-министр РФ

Эксперт объяснил, что в Москве приветствуют взаимодействие Душанбе и ЕАЭС в качестве страны-наблюдателя. В таком формате Узбекистан способен познакомиться с работой объединения, подготовкой и принятием решений, касающихся функционировала союза. Россия заинтересована в взаимной реализации проектов, в том числе, касающихся борьбы с пандемией.

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Фото: Правительство России