Макей: Россия была и остается важнейшим партнером Белоруссии

Глава МИД Минска выступил за развитие сотрудничества с Москвой.

Глава белорусского внешнеполитического ведомства Владимир Макей заявил, что Россия была и остается важнейшим партнером республики. Такое заявление чиновник сделал во время пресс-конференции в Москве с российским коллегой Сергеем Лавровым. Стороны отметили, что взаимоотношения двух стран продолжают активно развиваться.

Стороны подтвердили заинтересованность в вопросе укрепления сотрудничества по линиям ЕАЭС, ОДКБ, СНГ. При этом Владимир Макей подчеркнул, что последние события вокруг России и Белоруссии позволяют дипломатам говорить о наличии единых центров для проведения информационной войны против Москвы и Минска. Специалист полагает, что в мире наблюдаются движения по возрождению неонацизма. В связи с этой обстановкой Белоруссия и Россия намерены и далее противостоять усилиям по попыткам фальсификации исторических фактов.

Москва и Минск договорились координировать усилия по защите государственного суверенитета.

Фото и видео: МИД России