Главы МИД РФ и Белоруссии встретились в Москве.

Москва и Минск договорились координировать усилия по защите государственного суверенитета. Об этом на пресс-конференции во внешнеполитическом ведомстве России сообщили Сергей Лавров и его белорусский коллега Владимир Макей. Также стороны намерены совместно продолжать работу по борьбе с распространением коронавируса. Также дипломаты выразили озабоченность по линии взаимоотношений с Евросоюзом.

Министр указал на то, что с учетом проведения западными партнерами настолько агрессивной линии по отношениям с РФ и Белоруссией, Москва и Минск приняли решение укрепить свои позиуии. Стороны будут совместно обеспечивать национальную безопасность двух стран на основе имеющихся для этого международных документов, обуславливающих правовую деятельность.

МИД Белоруссии заявил о подготовке провокаций российскими олигархами.

Фото: МИД России