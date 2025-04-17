Мишустин рассказал о поддержке производства станков и компонентов

Гендиректор Андриан Правдин рассказал о работе "НПК "Морсвязьавтоматики".

Правительство активно поддерживает производство промышленного, энергетического и судового оборудования, рост выпуска отечественных станков и компонентов способствует развитию целого ряда смежных отраслей, обрабатывающего сектора и позволяет продолжать диверсификацию национальной экономики. Соответствующее заявление в ходе рабочей встречи с генеральным директором компании "НПК "Морсвязьавтоматика" Андрианом Правдиным сделал премьер-министр России Михаил Мишустин в Москве. Бизнесмен объяснил чиновнику, что предприятие занимается производством и поставкой промышленного, энергетического и судового оборудования. Специалист видит значимость работы НПК в достижении государством промышленного и технологического суверенитета, а также ради выполнения поставленных президентом национальных целей развития.

Правительство активно поддерживает такие направления, выделяются субсидии, соответствующие скидки делаются для продажи опытных партий, на НИОКР идет поддержка мощная. Рост выпуска отечественных станков и компонентов сегодня способствует развитию целого ряда смежных отраслей, обрабатывающего сектора и позволяет продолжать диверсификацию национальной экономики. Михаил Мишустин, премьер-министр РФ

Мишустин призвал масштабировать производство скоростных пассажирских судов.

Фото и видео: Правительство России