Мишустин призвал масштабировать производство скоростных пассажирских судов

Глава "Морсвязьавтоматики" раскрыл планы по созданию таких кораблей и профильной верфи.

Государству необходимо масштабировать производство скоростных судов для перевозки пассажиров, а также создать систему их воспроизводства с обслуживанием жизненного цикла. Соответствующее заявление в ходе рабочей встречи с генеральным директором компании "НПК "Морсвязьавтоматика" Андрианом Правдиным сделал премьер-министр России Михаил Мишустин в Москве. Предприниматель указал представителю федерального правительства на планы по созданию судов и верфи, которая позволит увеличить серийность выпускаемой продукции.

Масштабировать это и создать систему воспроизводства таких судов с обслуживанием жизненного цикла. … А это важно. Тогда вы должны спроектировать технологию самовоспроизводящуюся. И она должна в этом смысле быть способна к масштабированию, включая инфраструктуру. Михаил Мишустин, премьер-министр РФ

Глава кабинета министров России подчеркнул гостю, что развитие отечественного судостроения является одним из ключевых направлений в вопросе экономического развития. Михаил Мишустин добавил, что существует ниша, которую сейчас частично занимают суда на подводных крыльях, которые играют немалую роль в прибрежной жизни и в туристической индустрии. Для страны особенно важно, чтобы подобные проекты выстраивались на базе передовых технологий, бережных к экологии. В частности, речь идет о проблемах электротранспорта и электрозаправок.

Мишустин провел встречу с главой компании "Технониколь".

Фото и видео: Правительство России