Мишустин рассказал, кто получает выгоду от участия в ЕАЭС

Глава кабмина РФ рассказал о преимуществах ЕАЭС.

Выгоду от участия в Евразийском экономическом союзе получают абсолютно все участники-государства "пятерки". Соответствующее заявление российский премьер-министр Михаил Мишустин сделал в интервью журналистам телеканала "Россия-24". Чиновник заметил, что внешнеэкономические связи в рамках ЕАЭС растут опережающими темпами.

Выгоду получают благодаря в первую очередь отсутствию таможенного контроля на внутренних границах, благодаря преференциальному доступу вообще кратно выросли объемы взаимной торговли. Михаил Мишустин, премьер-министр РФ

Глава правительства страны отметил, что Евразийский экономический союз представляет из себя фактически 200-миллионный рынок. На сегодняшний день отечественный экспорт в страны ЕАЭС с момента создания альянса увеличился в два раза. А с членами "пятерки" торговля ведется более сложной продукцией. В качестве примера Михаил Мишустин привел товарооборот России по долям машин оборудования и транспортных средств. Этот показатель по результатам 2023 года составил практически четверть от общего объема.

Мишустин провел встречу с руководителем Россельхознадзора.

Фото и видео: Telegram / Правительство России, Россия-24