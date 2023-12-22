Премьер напомнил, что в послании к Федеральному Собранию глава государства поручил увеличить производство в АПК на 25%.

Премьер-министр РФ Михаил Мишустин провел встречу с руководителем Россельхознадзора Сергеем Данквертом. Об этом сообщили в пресс-службе правительства.

Мишустин напомнил, что в послании к Федеральному Собранию президент РФ Владимир Путин поручил увеличить производство в АПК на 25% к 2030 году. Он подчеркнул, что Россельхознадзор играет особую роль в исполнении этого поручения. Данкверт отметил, что ведомство использует аналитические модули, которые позволяют оценить соотношение объемов производства и потребления сельскохозяйственной продукции в каждом регионе. По словам главы Россельхознадзора, это повысило эффективность принятия профилактических мер в 13 раз.

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