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Мишустин провел встречу с руководителем Россельхознадзора

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Премьер напомнил, что в послании к Федеральному Собранию глава государства поручил увеличить производство в АПК на 25%.

Премьер-министр РФ Михаил Мишустин провел встречу с руководителем Россельхознадзора Сергеем Данквертом. Об этом сообщили в пресс-службе правительства.

Мишустин напомнил, что в послании к Федеральному Собранию президент РФ Владимир Путин поручил увеличить производство в АПК на 25% к 2030 году. Он подчеркнул, что Россельхознадзор играет особую роль в исполнении этого поручения. Данкверт отметил, что ведомство использует аналитические модули, которые позволяют оценить соотношение объемов производства и потребления сельскохозяйственной продукции в каждом регионе. По словам главы Россельхознадзора, это повысило эффективность принятия профилактических мер в 13 раз.

Ранее мы сообщали, что правительство направит 750 млн рублей для Псковской области на обновление автобусного парка.

Видео: Правительство России

Теги: михаил мишустин, премьер-министр россии, россельхознадзор, сергей данкверт
Категории: Лента новостей, Новости России,

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