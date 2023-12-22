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Правительство направит 750 млн рублей для Псковской области на обновление автобусного парка

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Данные средства направят на приобретение 25 современных автобусов повышенной вместимости.

Правительство России направит 750 млн рублей для Псковской области на обновление автобусного парка. Об этом заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин на оперативном совещании с вице-премьерами.

Данные средства направят на приобретение 25 современных автобусов повышенной вместимости. Они будут предназначены для городских и пригородных маршрутов с большим пассажиропотоком. Мишустин выразил уверенность, что такое пополнение автопарка поможет сократить интервалы движения автотранспорта.

Ранее мы сообщали, что правительство направит более 3,2 млрд рублей на строительство судов рыбопромыслового флота.

Видео: Правительство России

Теги: автобусный парк, михаил мишустин, правительство россии, премьер-министр россии, псковская область
Категории: Лента новостей, Новости России,

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