Правительство направит 750 млн рублей для Псковской области на обновление автобусного парка

Данные средства направят на приобретение 25 современных автобусов повышенной вместимости.

Правительство России направит 750 млн рублей для Псковской области на обновление автобусного парка. Об этом заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин на оперативном совещании с вице-премьерами.

Данные средства направят на приобретение 25 современных автобусов повышенной вместимости. Они будут предназначены для городских и пригородных маршрутов с большим пассажиропотоком. Мишустин выразил уверенность, что такое пополнение автопарка поможет сократить интервалы движения автотранспорта.

Ранее мы сообщали, что правительство направит более 3,2 млрд рублей на строительство судов рыбопромыслового флота.

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