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Правительство направит более 3,2 млрд рублей на строительство судов рыбопромыслового флота

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По словам Мишустина, в течение трех лет со стапелей должны сойти 30 краболовов.

Правительство России направит более 3,2 млрд рублей на строительство судов рыбопромыслового флота. Об этом заявил премьер-министрРФ Михаил Мишустин на оперативном совещании с вице-премьерами.

Выделенные средства будут направлены рыбопромысловым компаниям, которые получили доли инвестиционных квот на добычу краба для промышленного и прибрежного рыболовства, а также взяли на себя обязательство построить суда-краболовы. По словам Мишустина, в течение трех лет со стапелей должны сойти 30 краболовов. Глава правительства поручил Минпромторгу довести выделенные ассигнования до судостроителей как можно скорее.

Ранее Мишустин заявил, что МСП Донбасса должны получать всю поддержку, которая есть в регионах.

Видео: Минобороны России

Теги: михаил мишустин, правительство россии, премьер-министр россии, рыбопромысловое судно, строительство
Категории: Лента новостей, Новости России,

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