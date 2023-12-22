Мишустин заявил, что МСП Донбасса должны получать всю поддержку, которая есть в регионах

По его словам, те компании, которые соответствуют российским стандартам, должны находиться в правовом поле.

Премьер-министр РФ Михаил Мишустин заявил, что корпорации Донбасса должны получать всю поддержку, которая есть в других регионах страны. Об этом он заявил на встрече с гендиректором Корпорации МСП Александром Исаевичем.

По словам главы правительства, те компании, которые соответствуют российским стандартам, должны находиться в правовом поле. Мишустин подчеркнул, что им нужно предоставить все инструменты поддержки, которые есть в регионах. Также премьер-министр РФ обратил внимание на то, что нужно и дальше разрабатывать удобные финансовые инструменты и поддерживать малые и средние предприятия.

Ранее мы сообщали, что Мишустин посетил выставку "ЦИПР-2024" в Нижнем Новгороде.

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