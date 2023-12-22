Премьер-министр РФ Михаил Мишустин посетил выставку "ЦИПР-2024" в Нижнем Новгороде. Об этом сообщили в пресс-службе российского правительства.
Вместе с Мишустиным выстпавку посетили первый вице-премьер Денис Мантуров, вице-премьеры Дмитрий Григоренко и Дмитрий Чернышенко, глава Минпромторга Антон Алиханов и другие официальные лица. Делегация осмотрела павильон марки Volga, на котором представили автомобили трех классов: C40, K30 и K40. Отмечается, что новая линейка машин будет выпускаться на площадке нижегородского автомобильного кластера. Выпуск автомобилей Volga начнется в 2024 году.
Ранее Мишустин похвалил передачу в частное управление неэффективно использующихся госактивов.
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